По следам Черчилля: в визите Зеленского в Белый дом существуют символические параллели — CNN

Первая заграничная поездка со времени полномасштабного вторжения РФ президента Украины Владимира Зеленского, которая проходит 21 декабря в США, напоминает визит британского премьер-министра Уинстона Черчилля в Вашингтон 81 год назад. Тогда это привело к укреплению западного альянса, который в конце концов победил во Второй мировой войне и построил послевоенный демократический мир.

На такие аналогии обратили внимание в CNN.

В издании отметили, что эта поездка президента Зеленского подчеркнет решающую роль президента США Джо Байдена в возрождении западного альянса, десятилетиями сдерживавшего Советский Союз, а сейчас борющегося с новым экспансионизмом Москвы.

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Оказавшись в Вашингтоне, Зеленский мог почувствовать то же, что и Черчилль в американской столице, залитой рождественскими огнями, после месяцев тьмы дома, вызванной воздушными налетами.

Британский лидер пересек океан на борту HMS Duke of York, избегая бороздящих Атлантику нацистских подлодок, затем сел на самолет от побережья Виргинии до Вашингтона, где 22 декабря 1941 года его принял президент Франклин Рузвельт перед совместной пресс-конференцией на следующий день.

После дней обсуждений и встреч, во время которых Черчилль употреблял херес на завтрак, скотч и сок на обед, шампанское вечером и 90-летний бренди перед сном, два лидера разработали план поражения нацистской Германии и имперской Японии и заложили основу для западного альянса, который Байден возродил своей поддержкой Украины.

Черчилль, который месяцами стремился к вступлению Соединенных Штатов во Вторую мировую войну и хорошо знал, что это было ключом к поражению Гитлера, сказал тогда: "Я провел эти праздники вдали от своей страны, вдали от своей семьи, но я не могу сказать, что чувствовал себя вдали от дома”.

Зеленского, несомненно, встретят как героя, и он будет надеяться, что дополнительная поддержка США будет означать, что Вашингтон действительно "вытащил меч ради свободы и отбросил ножны", как сказал Черчилль об администрации Рузвельта в своем выступлении перед Конгрессом 26 декабря 1941 года.

Украинский лидер, вероятно, оценит исторические параллели. Ранее он уже сравнивал противостояние агрессии России с сопротивлением британской нации перед лицом нацистских бомбардировок и перефразировал одну из самых известных военных речей Черчилля в эмоциональном обращении к британским членам парламента.

"Мы не сдадимся, мы не проиграем, мы пойдем до конца", – сказал он.

Приезд украинского президента в Вашингтон проведет дополнительные параллели со встречей Черчилля и президента США Франклина Рузвельта.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, чтобы встретиться с американским лидером Джо Байденом и выступить в Конгрессе.

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