По соседству с Украиной появились американские истребители: будут патрулировать над Черным морем

По соседству с Украиной появились американские истребители: будут патрулировать над Черным морем

С 18 по 22 декабря ВВС США, Италии и Румынии проведут ряд совместных действий на фоне активизации войск России в регионе.

В четверг, 16 декабря, на авиабазу в Румынию прибыли американские истребители F-15 для усиления воздушного присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщает воздушное командование НАТО.

Американские F-15 прибыли с базы в Германии и приземлились в городе Кимпия-Турге на румынской авиабазе "Михаила Когелничана".

Здесь они усилят защиту черноморского региона вместе с итальянскими истребителями Eurofighter, которые будут базироваться здесь по крайней мере три месяца.

"Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО имеет жизненно важное значение для нашей боеготовности и демонстрирует маневренность сил", – сказал заместитель начальника штаба командования авиации союзников, бригадный генерал Джоэл Кери.

Истребители ВВС США, Италии и Румынии 18-22 декабря проведут ряд совместных действий на фоне активизации войск России в регионе.

Напомним, ранее в воздух над Черным морем поднялись российские истребители Су-27 и Су-30, заставившие развернуться два двигавшихся якобы в сторону границы Российской Федерации американских самолета.

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