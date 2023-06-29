По совету шамана мужчина убил семерых детей, рожденных от собственной дочери

Серийного убийцу младенцев задержали, когда в пруду обнаружили скелеты убитых им детей.

На острове Ява, Индонезия, 57-летний мужчина признался, что занимался сексом со своей биологической дочерью, а рожденных младенцев убивал. Он утверждал, что местный шаман приказал ему делать, если хочет стать богатым.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Страшные преступления оказались после того, как чистящие водоем люди обнаружили пять скелетов младенцев.

Задержанный мужчина рассказал полиции, что познакомился с шаманом в 2011 году, когда работал на строительстве. Он посоветовал ему заниматься сексом с его несовершеннолетней дочерью (сейчас ей 25 лет) семь раз, чтобы его желания сбылись.

Дочь родила семерых детей, каждого из младенцев затем задушили до смерти, прежде чем их отец бросил их в пруд.

Начальник местной полиции Агус Суприади Сисванто сказал, что мать боялась признаться в преступлениях, поскольку подозреваемый угрожал ее убить, если она заговорит.

Останки двух младенцев до сих пор считаются пропавшими без вести, полиция продолжает обыскивать водоем.

Местная пресса сообщает, что мужчина, совершивший эти преступления, так и не разбогател.

Напомним, ранее на юге Индии у дома местной жительницы полиция эксгумировала труп 6-месячной девочки. Женщина похитила младенца у своего племянника и утопила его по совету знахаря.

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