По США ударили разрушительные торнадо: уничтоженные дома, вырванные с корнями дерева — апокалиптические кадры
Спасатели проверяют пострадавшие районы, сообщений о погибших пока нет.
В штате Оклахома в результате мощного торнадо пострадали не менее 10 человек.
Об этом сообщает AP.
В зоне прохождения смерча оказалась база ВВС США Вэнс, которой, по предварительным данным, был нанесен незначительный материальный ущерб.
В настоящее время в пострадавших населенных пунктах экстренные службы осуществляют масштабную поисково-спасательную операцию.
В общей сложности вечером, 23 апреля, от Оклахомы до Айовы было зарегистрировано 17 торнадо. В ряде штатов — от Миссури до Айовы — действует предупреждение о торнадо и объявлен второй и третий уровни опасности из пяти возможных.
По среднему ежегодному показателю по США регистрируют более тысячи торнадо, что приносит миллиардные убытки и уносит жизни десятков человек.
Март открывает весенний сезон торнадо, но пиковые месяцы обычно выпадают на апрель, май и июнь. В мае активность обычно самая высокая — около 268 торнадо в год по данным за период 1991-2020 годов.
