По Украине разворачивается "война сигналов", через месяц будет развилка — военный аналитик

Выборы в США могут кардинально отразиться на ситуации в Украине.

Ключевые союзники Украины смогут представить свою стратегию по завершению войны только после избрания нового президента США и получения ясности в Белом доме.

Об этом рассказал военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько на своей странице в Facebook.

"Через месяц будет развилка – либо наступит какая-то ясность и появится основа планирования, либо США сорвутся во время кризиса признание результатов выборов. И тогда еще по меньшей мере три месяца все мировые хулиганы смогут делать что угодно. Это будет идеальное время для действий, если не можно, но если очень нужно и хочется, то можно", — написал он.

Завтра отмечается годовщина нападения ХАМАС на Израиль, однако, по словам аналитика, об этой организации пока мало что слышно, а ситуация в Газе отодвинута на задний план. Он отмечает, что если подтвердятся слухи об американских заправщиках самолетов, это повысит градус дискуссии.

В контексте Украины аналитик указывает на "войну сигналов", где сложно понять, на что Украина может рассчитывать в обмен на "заморозку" на фронте. Он подчеркивает, что без реальных гарантий, таких как финансовая поддержка и поставка оружия, ситуация может привести к признанию территорий, захваченных Россией.

Напомним, согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, 8 августа, демократ Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37%.

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