По улицам текут реки грязи, а дороги разрушают потоки камней: американские штаты после засухи охватили наводнения (видео)

Людей предупреждают о новом ударе стихии на Западе США.

Несколько округов в Северной Аризоне в выходные накрыли муссонные дожди. Также из-за проливных дождей в воскресенье, 1 августа, в Колорадо произошли оползни. Синоптики предупреждают местных жителей, уже сегодня, 2 августа, ливни могут привести к наводнениям.

Об этом сообщает ABC News.

На Западе США после засухи, где недавние лесные пожары уничтожили растительность, фиксируют сильные грозы с проливными дождями, молниями и мощным ветром. Согласно прогнозу, в засушливом регионе сегодня будут обильные дождей, что вызовет внезапные наводнения в некоторых частях Юты, Колорадо, Нью-Мексико, Айдахо, Монтана, Невада, Орегона и штата Вашингтон. Следовательно, миллионы людей на Западе остаются в состоянии боевой готовности.

"Муссонная влажность продолжает приносить такие необходимые осадки в пострадавшие от засухи регионы Запада. Ожидается, что эта обширная область муссонных ливней и гроз будет проявляться больше в центральном Колорадо, а также распространяться дальше на север к северной части Большого бассейна сегодня, где возрастет угроза проливных дождей и внезапных наводнений", — сказали в Центре прогнозирования погоды.

Между тем в Колорадо поток камней разбил участок межгосударственной автомагистрали и оторвал длинный участок стальной ограды. Сейчас местные власти подсчитывают убытки. В то же время жители Аризоны все еще приходят в себя после сильных дождей, которые вызвали потоки мусора и грязи.

Arizona residents still cleaning up after heavy rain triggered flash flooding and debris flows, with millions in the West remaining on alert. https://t.co/vb3uqY4X8K pic.twitter.com/z6UsFnYCZZ — ABC News (@ABC) August 2, 2021

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