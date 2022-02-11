"По уши в грязи": российские танки погрязли под Ростовом (видео)

Военную технику откапывали экскаватором.
В Сеть выложили видео, на котором зафиксировано, как колонна российских танков на пути, вероятно, в Ростов-на-Дону застряла в грязи.
Видео в TikTok опубликовал пользователь под ником Александр 61.
На кадрах видно, как посреди поля с грязью буксируют русские танки и все напрасно. Движение всей колонны оказалось фактически заблокированным.
Откапывать военную технику из грязи прибыл экскаватор. Пока тот опрокидывал землю на поле, русские бойцы стояли в ожидании рядом.
Автор видеозаписи не указал точной локации происшествия, однако пользователи соцсети утверждают, что кадры зафиксировали в Ростовской области, когда войска двигались в направлении областного центра.
Напомним, новые спутниковые снимки компании Maxar показали, что Россия продолжает наращивать свои силы на своем западе, в оккупированном Крыму и Беларуси. Прибывает дополнительное оборудование и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.
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