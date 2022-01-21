По Йемену нанесли мощные авиаудары: десятки погибших, сотня раненых

По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере трое детей.

В результате авиаудара на следственный изолятор в Йемене погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 130 получили ранения. Мощные авиаудары нанесли 21 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные организации "Врачи без границ" (MSF).

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По данным NetBlocks, отслеживающей перебои в сети организации зафиксировала еще один авиаудар в пятницу по телекоммуникационному зданию в стратегическом портовом городе Ходейда. Это привело к отключению Интернета по всей стране.

По последним данным международной неправительственной организации Save the Children, в результате нападения погибли по меньшей мере трое детей.

Повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран и контролирующие большую часть Йемена, обвинили в ударах коалицию под руководством Саудовской Аравии.

Отметим, повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.

Напомним, в понедельник, 17 января, повстанцы-хуситы с территории Йемена атаковали аэропорт и нефтяные склады в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. В результате попадания беспилотных аппаратов со взрывчаткой и баллистических ракет вспыхнул пожар.

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