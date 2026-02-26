По запросу США задержали кремлевского агента, который готовил громкие убийства в Европе

Задержание российского агента Дениса Алимова в Колумбии

Гражданина России Дениса Алимова, которого США объявили в международный розыск по обвинению в подготовке заказных убийств в Европе, задержали в Колумбии, где он намеревался скрываться.

Об этом сообщает El Pais.

Задержание произошло 24 февраля в аэропорту Боготы, куда россиянин прибыл рейсом Turkish Airlines. Отсюда он собирался отправиться в Картахену — популярный среди туристов город в стране.

Правоохранители, которые задерживали россиянина, отметили, что готовились к тому, что он может прилететь в страну по поддельным документам, чтобы избежать ареста.

Расследование в США установило, что 42-летний Алимов в период с октября 2024-го по март 2025 года участвовал в заговоре с целью убийства двух «известных европейских деятелей», кого именно — не уточняется.

В обвинительном заключении утверждается, что Алимов в октябре 2024 года перечислил примерно 60 000 долларов США для финансирования нападения, установив вознаграждение в размере 1,5 миллиона долларов США за человека.

«Его разыскивают за предоставление технической информации и вербовку других лиц; один из его сообщников был арестован в марте 2025 года в Нью-Йорке», — добавили колумбийские власти.

После этого Алимов стал фигурантом дела в США, которое рассматривал суд Южного округа штата Нью-Йорк. 18 декабря суд выдал ордер на арест Алимова по обвинению в сговоре с целью совершения похищения и убийства людей, а также в оказании материальной поддержки террористам.

По данным российского издания ВЧК-ОГПУ, Денис Алимов по меньшей мере до 2022 года служил в воинской части 35690, которая является Центром спецназначения ФСБ, а также базой спецподразделения «Вымпел». Здесь он имел позывной «Ариец».

В Интерполе отметили, что россиянин был передан Управлению по международным делам генеральной прокуратуры Колумбии. Идет подготовка к его экстрадиции в США, где ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии задержали вероятного исполнителя убийства Андрея Портнова - экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича.