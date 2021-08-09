Побаивались новой вспышки: в Ухане почти всех жителей города проверили на коронавирус

Побаивались новой вспышки: в Ухане почти всех жителей города проверили на коронавирус

Не проверяли детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

Власти китайского города Ухань, где началась эпидемия коронавируса, сделали тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив при этом более 11,28 миллиона жителей.

Об этом информирует агентство Синьхуа.

Администрация города решила провести тестирование всех жителей Уханя на коронавирус после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения. На тестирование жителей города ушло пять дней.

Специалистам удалось почти полностью охватить население города, за исключением детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

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В Ухане на днях было подтверждено 37 случаев передачи COVID-19 от человека к человеку, а также 41 бессимптомный носитель инфекции. Девять случаев были зафиксированы при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные - у находящихся на карантине людей, контактировавших с зараженными. Вспышка COVID-19 в городе не вызвала широкого распространения коронавируса.

Для проведения масштабного тестирования было задействовано более 28 тысяч медицинских работников.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

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