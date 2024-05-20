Победа Путина – невыгодна: Портников рассказал о планах Китая относительно войны в Украине

На какую дальнейшую стратегию Китая можно рассчитывать относительно войны и мира в Украине, поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Для Китая, в отличие от России, желающей восстановить свои позиции в роли глобального игрока и захватить территорию, которую Москва считает несправедливо утраченной, важно превратиться во второго основного глобального игрока. Практически выстроить биполярный мир. Для того чтобы этот биполярный мир стал реальностью, Си Цзиньпину нужно прежде всего ослабить позиции Запада.

И Россия должна быть союзником Китая, но не имеющим самостоятельной политической роли. Война России против Украины в принципе абсолютно входит в планы Китая, потому что она ослабляет Россию экономически и политически. И в то же время ослабляет Запад тоже достаточно сильно. Поэтому Китаю важно, чтобы обе стороны истощились как можно больше, но и не проиграли бы серьезно. Ни Россия, ни Украина. Об этом сообщил политический аналитик, публицист Виталий Портников в интервью Oboz.ua.

"Китаю не нужно, чтобы Россия стала неким Советским Союзом, потому что в результате это будет не биполярный, а многополярный мир. Ведь если Россия интегрирует Украину, то становится политическим гегемоном Европы. А Китай сам хочет быть политическим гегемоном Европы. Китаю нужно, чтобы эта война продолжалась как война низкой интенсивности, истощая стороны, но не уничтожая их.

По словам Портникова, мирное урегулирование того, что в Китае называют "украинским кризисом" – это одна из центральных тем переговоров между Си и Путиным. И это абсолютно конкретные тезисы Китая.

"В преддверии визита Путина МИД КНР обнародовал свои предложения по именно такой заморозке конфликта. И Путин с этим соглашается. Поэтому, конечно, для Китая нет большой проблемы в продолжении российско-украинской войны. Однако здесь есть целый ряд последовательностей. Если Китай не против продолжения этой войны, он должен помогать России и экономически, и путем снабжения продукции двойного назначения, иначе РФ не сможет восстанавливать свой ВПК", – отметил он.

А если Китай, по словам Портникова, поставляет России какую-нибудь продукцию, его экономика попадает под санкции. И таким образом, возникает прямое желание, чтобы этот конфликт закончился.

"Китай не думает о поражении России в этой войне. Однако он думает о ее финализации", – подытожил аналитик.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану.

Читайте также ведущие новости дня: