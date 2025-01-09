Победа России в войне будет стоить США дороже расходов на военную помощь Украине – Bloomberg

Такой сценарий заставит Пентагон увеличить пятилетний план расходов с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона, что составляет дополнительные 165 миллиардов долларов ежегодно.

Консервативный аналитический центр Американский институт предпринимательства (AEI) опубликовал отчет, в котором предупреждает, что победа России в войне против Украины будет иметь серьезные финансовые последствия для Соединенных Штатов. Согласно анализу, успех российского вторжения потребует увеличения бюджета Пентагона на 808 миллиардов долларов к 2029 году.

Об этом пишет Bloomberg

AEI утверждает, что победа России приведет к значительной дестабилизации в Европе, придавая Москве смелость угрожать странам-членам НАТО. Для США это означает увеличение расходов на оборону, направленных на сдерживание и возможное отражение неядерной агрессии России за пределами Украины.

В отчете отмечено, что такой сценарий заставит Пентагон увеличить пятилетний план расходов с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона, что составляет дополнительные 165 миллиардов долларов ежегодно. Теперь текущий оборонный бюджет США преимущественно ориентирован на противостояние Китая в Азии.

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AEI отмечает, что краткосрочные расходы на военную помощь Украине значительно меньше, чем долгосрочные расходы на последствия российской победы. Отчет называет поддержку Украины стратегически выгодной для США, в частности, в финансовом смысле.

Позиция избранного президента Трампа

Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента, оставил открытым вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Среди возможных вариантов он рассматривает как увеличение военной помощи, так и ее полное прекращение, чтобы принудить Киев и Москву к мирным переговорам.

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Трамп унаследует более 3 миллиардов долларов из фонда "президентских полномочий по сокращению", которые можно использовать для поставки оружия Украине. Однако, по словам экспертов, пока нет никаких сигналов, что администрация будет просить Конгресс об одобрении новых пакетов помощи.

Текущая ситуация

Администрация Байдена готовится объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Однако этот шаг, как и поддержка Украины, остается предметом острых дебатов в США.

AEI заключает в своем анализе: "Долгосрочные расходы на допущение победы России значительно превышают затраты на поддержку Украины сейчас".

Напомним, в четверг, 9 января, Соединенные Штаты Америки объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента Джо Байдена. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.