Победа Трампа знаменует начало конца войны в Украине – The Spectator

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает начало конца войны в Украине – и, вероятно, оставит Путину контроль над большей частью или даже всей территорией, которую он захватил почти за три года.

Такое мнение высказал британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей статье The Spectator.

"Для многих украинцев такой результат станет предательством их борьбы, ударом в спину со стороны Запада, который посеет десятилетие гнева и возмущения. Однако для других скорое завершение конфликта, прежде чем будет потеряно еще больше земли и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, является лучшей надеждой спасение достойного будущего для их страны, прежде чем их инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены", – пишет обозреватель.

По его мнению, если негласные переговоры между РФ и Украиной, якобы продолжающиеся в Катаре, о прекращении взаимных атак по энергетической инфраструктуре терпят неудачу, российские атаки грозят сделать крупные города и поселки фактически непригодными для жизни зимой пока российское наступление в Донецкой области набирает обороты и, в конце концов, может угрожать окружением Харькова.

"В конце концов, учитывая, что практические шансы Украины на возвращение потерянных территорий близки к нулю, трудно увидеть разницу между окончательным соглашением, которое заключила бы Гаррис, и тем, которое, вероятно, заключит Трамп. На столе стоит де-факто, а не де-юре раздел Украины вдоль линии контроля – где бы она ни проходила на момент заключения перемирия – плюс гарантии безопасности для Украины, но не связанные с полноправным членством в НАТО", – подытожил автор.

Ранее сообщалось, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США политика Вашингтона по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно.

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