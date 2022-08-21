Победа Усика и гибель дочери идеолога русского мира Дугина: главные новости ночи 21 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 21 августа:
- Александр Усик победил в реванше бывшего чемпиона Энтони Джошуа и защитил пояса, которыми владел. Читать дальше –>
- В Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь идеолога "рашизма" Александра Дугина. Читать дальше –>
- Подразделения Вооруженных сил Украины на южном фронте поразили вражеский командный пункт и два состава боеприпасов, один из которых - в уже легендарной Чернобаевке. Читать дальше –>
- Органы здравоохранения Демократической Республики Конго расследуют подозрение на случай лихорадки Эбола на востоке страны. Читать дальше –>
- Три гражданина с паспортами России и Украины пытались попасть на территорию военного предприятия в Албании. Читать дальше –>
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