Победила в конкурсе красоты, застрелила убийцу мужа и сыграла в кино: в Италии скончалась первая женщина-босс мафии

Женщине было 86 и она скончалась от сердечного приступа.

В Италии от сердечного приступа скончалась Пупетта Мареска, первая женщина-босс Каморры. В свое время она бросила вызов известному мафиозе Раффаэле Кутоло и не мигнув глазом расправилась с убийцей своего мужа. Пупетте было 86 лет.

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Об этом сообщило издание Corriere del Mezzogiorno.

Пупетта Мареска скончалась в своем доме в Кастелламаре-ди-Стабии. Ей было 86 лет.

Жизнь женщины – как роман. Она завоевала корону в конкурсе красоты, стала беспощадной преступницей, сыграла главную роль в фильме о мафии и бросила вызов известному мафиозе Раффаэле Кутоло. "Куколка" стала известна благодаря своему активному участию в противостоянии двух группировок — "Новая организованная каморра" и "Новая семья".

Она отомстила за убийство мужчины

В 1954 году 18-летняя Мареска победила на городском конкурсе красоты, после чего вышла замуж за одного из самых влиятельных членов банды "Каморы". Мужчину убили через несколько месяцев. В 1955 году беременная на шестом месяце беременности Пупетта застрелила Антонио Эспозито, подозреваемого в убийстве своего мужа. Ее арестовали и приговорили к 13 годам и 4 месяцам заключения. В тюрьме она родила первого ребенка в Паскуале.

Впоследствии она вышла замуж за одного из опаснейших преступников всех времен в Италии Умберто Амматуро, от которого родила еще двое детей. Муж женщины Амматуро не смог наладить отношения со старшим сыном женщины, а когда в 1974 году 18-летний парень исчез при загадочных обстоятельствах, все доказательства указывали на его отчима. Затем мужчина бежал в Перу, где начал новую жизнь с новой партнершей. После развода в 1982 году женщина сама возглавила группировку.

Пупетта Мареска открыто заявила о войне с другим мафиози Раффаэле Кутоло и его организованной Каморрой.

В 1986 году ее снова арестовали за принадлежность к Новой семье, а ее активы были конфискованы. Выйдя на свободу, она вернулась жить в Кастелламмаре-ди-Стабии.

Сыграла главную роль в фильме о мафии

Ассунта, как звали Пупетту, была дочерью Альберто Марески, опасного контрабандиста. Еще в юности она вела себя дерзко: в школе она напала на одного из своих одноклассников, и ей было предъявлено обвинение в серьезных травмах. Позже потерпевший отозвал жалобу.

В 1982 году, Куколка была арестована вместе с Амматуро за убийство судебного эксперта Альдо Семерари и вымогательства, преступления, которые она еще отрицает. Однако Амматуро, первоначально оправданный, позже признался в убийстве. Пупетта Мареска отсидела четыре года в тюрьме.

В Неаполе у женщины было два магазина одежды. В 1967 году она снялась в кино и сыграла главную героиню в фильме "Преступление в Позилипо" режиссера Ренато Парравичини, которого на ленту вдохновила ее жизнь.

Истории Пупетты посвящено несколько фильмов: "Вызов", "Дело Пупетты Марески", "Пупетта — мужество и страсть".

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