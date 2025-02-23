Победитель выборов в Германии Фридрих Мерц критикует США из-за отношения к Украине

Кандидат в канцлеры от партии ХДС/ХСС, одержавшей победу на парламентских выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что цель его внешней политики – достижение независимости от США.

Об этом он сказал после завершения выборов в программе Berliner Runde на немецком телевидении, передает издание Tagesschau.

"Для меня абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы мы действительно шаг за шагом могли добиться независимости от США", — заявил он.

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По его словам, после комментариев президента США Дональда Трампа становится понятно, "что американцы, по крайней мере, часть американцев, в большинстве своем безразличны к судьбе Европы".

Мерц добавил, что ему "очень интересно посмотреть, как мы подойдем к саммиту НАТО в конце июня — будем ли мы вообще говорить о НАТО в его нынешнем виде".

Вероятный канцлер Германии утверждает, что Европа должна гораздо быстрее создать независимую оборонную способность, а также настаивает на быстром формировании правительства, прежде всего из-за войны, которую ведет Россия против Украины.

"Я не уверен, как американское правительство подойдет к этой войне в ближайшие недели и месяцы", — сказал Мерц.

Он выразил впечатление, что Россия и Америка ищут договоренности "через голову Украины, а значит, и через голову Европы". Поэтому, по его словам, Германии нужно федеральное правительство, способное как можно быстрее принять меры.

Перед выборами кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил начать переговоры с Францией и Великобританией по поводу "ядерного зонтика" для Европы, поскольку защита от США при администрации Трампа кажется сомнительной.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал победу консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и соответственно поражение социал-демократов Олафа Шольца "великим днем для Германии". При этом имени потенциального канцлера Германии Фридриха Мерца, партия которого победила на выборах, президент США в своем сообщении не упомянул.

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