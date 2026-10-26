Победители выборов в Сербии готовят удар по поставкам оружия Украине: что известно

Сербия / © Associated Press

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После победы «Студенческого списка» на парламентских выборах в Сербии его ведущие кандидаты заявили, что будущее правительство планирует прекратить весь экспорт сербского оружия в зоны боевых действий, в том числе продажи западным посредникам, переправляющим ее Украине.

Об этом пишет Reuters.

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В то же время движение не планирует присоединяться к санкциям ЕС против РФ из-за войны в Украине.

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Сербия остается значительно зависимой от российских энергоресурсов. «Газпром» поставляет стране около 2,2 млрд куб. м газа в год по ценам ниже рыночных.

В «Студенческом списке» при этом подчеркивают, что такие отношения считают не геополитическим союзом с Москвой, а прежде всего экономической зависимостью.

Отдельной проблемой для нового правительства станет сербская нефтяная компания NIS, которая управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом. Ее работа зависит от американских санкций и процесса продажи российской доли.

При президентстве Александра Вучича Сербия пыталась балансировать между Москвой и Киевом. Сам Вучич поддерживал контакты как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным.

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Еще одним вызовом для нового руководства станет евроинтеграция Сербии. Переговоры о вступлении в ЕС в значительной степени затормозили, а «Студенческий список» заявляет, что для начала необходимо провести внутренние реформы.

В то же время позиция движения по Косово может осложнять сближение с Евросоюзом, поскольку Брюссель ожидает от Белграда нормализации отношений с Приштиной.

Среди внутренних приоритетов «Студенческого списка» — борьба с коррупцией, реформа государственных институций и усиление контроля над использованием бюджетных средств.

Вучич обвинил Запад в своем поражении

После поражения на досрочных парламентских выборах Александр Вучич заявил, что его политическая сила проиграла из-за якобы «срежиссированной революции», организованной при поддержке европейских стран и американского «глубинного государства».

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В то же время он поздравил оппонентов с победой, но назвал их «исполнителями» чужого плана по уничтожению «суверенной страны». По словам Вучича, уже через полгода настроения среди победителей могут измениться.

Ранее Вучич признал поражение на выборах, а до этого подал в отставку с поста президента, досрочно завершив свой второй срок.

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