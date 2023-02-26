Победителя лотереи обвинили в краже выигрышного билета: кто присвоил 2 млрд долларов

Мужчина утверждает, что у него шантажом забрали билет.

Калифорнийская лотерея назвала победителя джекпота Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов, однако другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш и утверждая, что билет у него украли.

Об этом пишет TMZ.

Житель Калифонии утверждает, что стал жертвой аферистов. Хосе Ривера рассказывает, что он приобрел выигрышный билет в сервисном центре Джо в Альтадене 7 ноября 2022 года, но его украли в тот же день.

В судебном иске говорится, что билет присвоил мужчина, которого зовут Реджи, но не объясняют подробностей вероятной кражи более двух миллиардов долларов.

Ривера утверждал, что мужчина сказал ему, что даже если он выиграет, то вернет билет только при условии, что он разделит приз 50 на 50. Победитель отказался поддаться шантажу, сообщив о предполагаемом преступлении правоохранительным органам и Калифорнийской лотерее и требуя расследования.

Калифорнийская лотерея сообщила, что она не уполномочена расследовать преступную деятельность среди своих игроков и что обвинения подлежат расследованию только правоохранительными органами.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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