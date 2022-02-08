"Побег в страхе перед конфискацией": роскошная яхта Путина за 87 млн евро наспех покинула порт Германии

"Побег в страхе перед конфискацией": роскошная яхта Путина за 87 млн евро наспех покинула порт Германии

Ранее в МИД Британии заявили, что "тем, кто в Кремле и вокруг него, негде будет укрыться".

Роскошная яхта "Graceful" российского президента Владимира Путина поспешно покинула порт Гамбурга, в котором находилась несколько последних месяцев.

Об этом пишет издание Bild.

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"Очевидно, это было бегство в страхе перед конфискацией", — отмечает издание.

Как сообщается, 82-метровую яхту "Graceful" построили в 2014 году почти за 87 миллионов евро. В Германии она находилась несколько месяцев. За это время на ней появились два новых балкона.

Накануне о месте нахождения яхты Путина написала ежедневная кильская газета Kieler Nachrichten. Уже через 13 часов после публикации "Graceful" отправилась Кильским каналом в Россию.

Как отмечает Bild, недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину. Глава британского МИД подчеркнула, что "тем, кто в Кремле и вокруг него, негде будет спрятаться". Очевидно, из-за таких заявлений Россия беспокоится, что имущество Путина могут конфисковать.

Как сообщается, яхту Путина пришвартовали в порт Гамбург еще в сентябре 2021 года. Перед этим она якобы была размещена в Черном море, где Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, ранее Российский президент Владимир Путин высказался о позиции Киева в отношении Минских соглашений. "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не получится", — заявил Путин.

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