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"Побежали впереди даже войск НАТО": Лукашенко обвинил Украину в конфликте на границе

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"Побежали впереди даже войск НАТО": Лукашенко обвинил Украину в конфликте на границе

Associated Press

Он также заявил, что беженцев должна была принять Европа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "имеет план реагирования на любую попытку создать конфликт на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной".

Соответствующее видео из его интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву опубликовало провластное СМИ "БЕЛТА ".

"Начали маневры (ред. — войска НАТО) в Польше, Латвии, Литве и Украине. Что я должен делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, но должен предсказать, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем: "не поддаваться на провокации, не поддаваться". Сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку создать конфликт на границе Прибалтики, Польши и Украины", – заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также обвинил Украину в том, что она первой начала "маневры и провокации на границе".

"К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, ну как всегда. Небо украинцы закрыли раньше, чем ЕС и американцы для полетов белорусских самолетов, точно так и здесь", — сказал Лукашенко.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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