"Побежали впереди даже войск НАТО": Лукашенко обвинил Украину в конфликте на границе

Он также заявил, что беженцев должна была принять Европа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "имеет план реагирования на любую попытку создать конфликт на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной".

Соответствующее видео из его интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву опубликовало провластное СМИ "БЕЛТА ".

"Начали маневры (ред. — войска НАТО) в Польше, Латвии, Литве и Украине. Что я должен делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, но должен предсказать, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем: "не поддаваться на провокации, не поддаваться". Сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку создать конфликт на границе Прибалтики, Польши и Украины", – заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также обвинил Украину в том, что она первой начала "маневры и провокации на границе".

"К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, ну как всегда. Небо украинцы закрыли раньше, чем ЕС и американцы для полетов белорусских самолетов, точно так и здесь", — сказал Лукашенко.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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