Российские пропагандисты согласились друг с другом в том, что отсутствие электричества не помешает ВСУ побеждать оккупантов.

Бороться с энергетической инфраструктурой Украины оказалось не такой уж удачной идеей.

Это мнение высказали российские пропагандисты на одном из телеканалов страны-агрессорки.

Они вспомнили, что "все предыдущие войны велись без всякого электричества", так что бить ракетами по энергетической инфраструктуре Украины, надеясь скрыть свое поражение на фронте и запугать граждан, это неправильная тактика.

И хотя ракетные обстрелы могут ослабить энергетическую сеть страны, а также "эти все американские штучки разведки", однако "побеждать придется в поле конкретные украинские войска".

Напомним, накануне в РФ придумали новый бред о событиях на передовой. Разведчики кафиров сообщили о подразделении подростков в ВСУ, которые воюют, находясь под наркотиками.

Ранее представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял высказывания Медведева о борьбе с "верховным правителем ада".

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