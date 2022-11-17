"Побеждать придется в поле конкретные украинские войска": в РФ указали на ошибку в стратегии своего командования

Российские пропагандисты согласились друг с другом в том, что отсутствие электричества не помешает ВСУ побеждать оккупантов.
Бороться с энергетической инфраструктурой Украины оказалось не такой уж удачной идеей.
Это мнение высказали российские пропагандисты на одном из телеканалов страны-агрессорки.
Они вспомнили, что "все предыдущие войны велись без всякого электричества", так что бить ракетами по энергетической инфраструктуре Украины, надеясь скрыть свое поражение на фронте и запугать граждан, это неправильная тактика.
И хотя ракетные обстрелы могут ослабить энергетическую сеть страны, а также "эти все американские штучки разведки", однако "побеждать придется в поле конкретные украинские войска".
Напомним, накануне в РФ придумали новый бред о событиях на передовой. Разведчики кафиров сообщили о подразделении подростков в ВСУ, которые воюют, находясь под наркотиками.
Ранее представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял высказывания Медведева о борьбе с "верховным правителем ада".
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