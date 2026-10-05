Побеждают друзья Путина: на выборах в Боснии и Герцеговине лидирует партия Додика

Милорад Додик / © Associated Press

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На выборах в Боснии и Герцеговине партия пророссийского политика Милорада Додика «Союз независимых социал-демократов» (SNSD) лидирует в Республике Сербской. По предварительным результатам, партия получила 34 мандата в Народную скупщину этого энтитета.

Об этом сообщает боснийское издание Klix.ba.

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На втором месте оказалось «Движение безопасное Сербское» Драшка Станивуковича — 12 мандатов. «Сербская демократическая партия» получает 11 мест.

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По данным издания, коалиция во главе с SNSD может получить 49 мандатов в 83-местной Народной скупщине Республики Сербской. Для формирования большинства необходимы 43 мандата. В то же время, результаты остаются предварительными, поскольку еще ожидается подсчет голосов из-за границы.

Сам Додик после оглашения предварительных результатов заявил о победе своей политической силы.

В другом политическом образовании страны — Федерации Боснии и Герцеговины — предварительно лидирует «Партия демократического действия» (SDA), получающая 30,63% голосов. Второе место занимает Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины (SDP) с 15,27%, третье коалиция вокруг Хорватского демократического сообщества Боснии и Герцеговины (HDZ BiH) с 13,89%.

Выборы в Боснии и Герцеговине: что известно

Выборы проходят на фоне длительных политических противоречий между двумя энтитетами Боснии и Герцеговины — Федерацией Боснии и Герцеговины и Сербской Республикой.

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Явка избирателей снизилась на 10% по сравнению с уровнем последних выборов 2022 года. По данным Центрального реестра избирателей, на этот раз голоса отдали 42% зарегистрированных избирателей.

Избиратели голосовали за состав центрального президиума страны, состоящего из трех человек, и национального парламента, а также на региональных парламентских выборах в рамках сложной политической системы, созданной в соответствии с Дейтонским соглашением, которое положило конец войне 1990-х годов.

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