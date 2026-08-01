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Побил палкой по голове: в Польше задержали мужчину, который напал на украинку
В польской Гдыне правоохранители задержали 76-летнего мужчину, который с палкой напал на 40-летнюю украинку и нанес ей травмы головы.
В польском городе Гдыня полиция задержала 76-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком нападении на 40-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло на лестнице по улице Железная.
Об этом сообщила местная полиция в Facebook.
По данным следствия, злоумышленник подошел к женщине сзади и дважды ударил ее деревянным тростником по затылку, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая отмечала, что не видела нападающего и испытала лишь внезапный мощный удар.
Пострадавшую украинку с окровавленной головой срочно доставили в больницу. После проведения необходимых обследований ее отпустили домой, пока угрозы ее жизни нет.
Правоохранители провели осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяли доказательства и уже в субботу задержали 76-летнего гражданина Польши.
«Районная прокуратура в Гдыне официально приступила к производству по факту причинения телесных повреждений. На сегодняшний день результаты не указывают на то, что инцидент был преступлением, совершенным на почве национальных предубеждений», — сообщили в полиции Поморского воеводства.
По делу продолжаются следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее мы писали о том, что в польском городе Гдыня неизвестный жестоко напал на 40-летнюю гражданку Украины. Женщину дважды ударили по голове деревянной палкой, после чего нападавший скрылся. Полиция проводит масштабное расследование и разыскивает нападающего. Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Железная в Гдыне. По предварительным данным, неизвестный мужчина подошел к женщине сзади и дважды нанес ей удары деревянной палкой по затылку. После этого нападавший сразу скрылся в неизвестном направлении.