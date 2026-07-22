Полиция / © Associated Press

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В польском городе Легница правоохранители задержали 26-летнюю женщину, подозреваемую в избиении двух 13-летних украинок.

Об этом пишет RMF24.

По информации полиции, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили свидетелей и собрали другие доказательства. После этого 26-летняя женщина была задержана и доставлена в прокуратуру Легницы, где ей объявили подозрение.

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По данным следствия, подозреваемой инкриминируют:

преднамеренное причинение телесных повреждений, повлекших за собой расстройство здоровья пострадавших продолжительностью до семи дней;

принуждение другого лица к определенным действиям или бездействию с применением насилия или угроз.

Следователи также считают, что инцидент носил хулиганский характер.

По информации польских правоохранителей, женщине грозит до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. В ходе досудебного расследования суд применил к ней меры пресечения.

В частности, суд обязал подозреваемую: находиться под полицейским надзором, не приближаться к потерпевшим и не находиться на детской площадке на улице Полярная в Легнице, где произошел инцидент.

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Расследование продолжается. Окончательное решение о виновности женщины примет суд после рассмотрения дела по существу.

Напомним, в польском городе Легница женщина напала на группу украинских подростков 13-14 лет у бассейна. По словам матери одной из пострадавших, женщине не понравилось, что дети разговаривали по-украински. Она ударила одну девушку кулаком в шею, а другую в лицо. Парень, защищавший детей, получил разбитый нос. Полиция расследует инцидент, вероятный мотив — национальность.

Преступления против украинцев за рубежом — последние новости

К сожалению, это не первый случай, когда украинские становятся жертвами преступлений за пределами родины.

В прошлом году Германию всколыхнула история о 16-летней беженке, которую агрессивный иностранец хладнокровно толкнул под товарный поезд на вокзале во Фридланде. Девушка разговаривала с дедушкой по телефону в момент, когда поезд на скорости 100 км/ч оборвал ее жизнь. Недавно суд признал 31-летнего гражданина Ирака невменяемым из-за параноидной шизофрении и направил его в психиатрическую клинику, хотя власти должны депортировать его из ЕС еще до этой трагедии.

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А несколько месяцев назад в США 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая искала убежище от войны, была расстреляна в своей кровати на глазах у детей. Бывший парень девушки ехал семь часов через несколько штатов, чтобы ворваться в ее дом в Северной Каролине. Нападающий убил и саму украинку, и ее нового партнера, военнослужащего армии США, заставив перед этим маленького брата разбудить сестру перед смертью.

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