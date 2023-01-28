"Побили до неузнаваемости": полицейских США обвиняют в убийстве афроамериканца

Пятерых полицейских в США обвиняют в непреднамеренном убийстве задержанного, скончавшегося в результате избиения.

В Reuters предоставили фото 29-летнего погибшего Тайри Николса.

В штате готовятся к акциям протеста и беспорядков, как это было после гибели Джорджа Флойда, также умершего после задержания в мае 2020 года.

7 января полицейский патруль в городе Мемфис попытался остановить 29-летнего Тайри Николса за опасное вождение. Тот отказался подчиниться требованиям полиции, что привело к погоне и дальнейшему задержанию.

Далее, как утверждает адвокат семьи Николс, задержанный "избит до неузнаваемости". В критическом состоянии его доставили в больницу, где скончался 10 января.

По итогам профессионального расследования все 5 правоохранителей были вскоре уволены, а накануне им было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

Добавим, что в американском штате Калифорния неизвестный застрелил шесть человек, в том числе 6-месячного ребенка.

Также в США дошкольник выстрелил в 30-летнюю учительницу.

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