Побочный эффект COVID-вакцины J&J и десятки погибших при пожаре в Ираке. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американские эксперты заявили о вероятной связи между вакциной COVID-19, разработанной компанией Johnson & Johnson, и синдромом Гийена-Барре (СГБ). Читать дальше ->
- В Ираке по меньшей мере 58 человек погибли в результате пожара в изоляторе для больных COVID-19, размещенном в больнице аль-Хуссейн в Насириии. Читать дальше ->
- В Тбилиси правоохранители задержали за административные правонарушения 12 участников акции протеста перед офисом правящей партии "Грузинская мечта", в частности журналиста Ираклия Абсандзе. Читать дальше ->
- Если в Украине легализуют медицинский каннабис, то цена лекарств на его основе будет стартовать от 10-12 долларов (примерно от 300 гривен). Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Читать дальше ->
- В Китае один из членов стада диких азиатских слонов вернулся в природный заповедник после того, как преодолел более 500 километров в провинции Юньнань. Читать дальше ->