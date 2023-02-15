Поцелуй Путина с дьяволом и хозяин Кремля как вампир: в Германии готовятся к карнавалу (фото)

В традиционном параде перед Масленицей, который ежегодно проходит в немецких городах, особую роль в этом году выделили президенту России.

В немецких городах Кельне и Майнце началась подготовка к ежегодному уличному карнавалу, который проходит перед началом христианского Великого поста в первый день так называемой Масленичной недели. Обычно главными персонажами этого парада являются гротескные и карикатурные изображения известных немецких и мировых политиков. В этом году наиболее ужасающей фигурой карнавала является российский президент Путин.

Фото с приготовлений к карнавалу, который начнется в понедельник, 20 февраля, публикует Associated Press.

Немцы заранее готовят фигуры политиков из папье-маше, а в день парада с гордостью вывозят их на колясках в карнавальном шествии.

В так называемый "безумный понедельник" такой карнавал проходит по улицам многих городов, самый большой из них в Кельне нередко собирает на улицах до полутора миллионов зрителей.

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В этом году на Кёльнском карнавале будут целых две тележки с фигурами российского президента Путина. Одна из них сольется поцелуем с дьяволом. Это аллюзия на знаменитое берлинское граффити Дмитрия Врубеля с поцелуем Брежнева и Хонеккера. Еще один Путин в образе вампира прокручивает земной шар через мясорубку.

В городе Майнце тоже будет сатирическая фигура хозяина Кремля. Композиция будет называться "Сильный восточный ветер" и будет означать противостояние РФ и ЕС.

Напомним, в архиве Роскомнадзора, который еще в ноябре 2022 года добыли белорусские "киберпартизаны", обнаружены слова, которые не должны попадать в один контекст с президентом России Владимиром Путином. Всего в списке их более семисот.

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