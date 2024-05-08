"Поцелуй" Зеленского и фон дер Ляйен: пророссийская партия в Австрии идет на выборы со скандальным антиукраинским плакатом (фото)

На такую предвыборную агитацию отреагировал посол Украины в Австрии Василий Химинец, назвав неприемлемыми эти манипуляции Партии свободы.

Правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своими пророссийскими позициями, использовала в предвыборной агитации на выборах в Европарламент антиукраинскую тему, выставив украинцев такими, что вместе с Еврокомиссией хотят войны.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Австрии.

Основной избирательный плакат FPÖ, распространяющийся как на информационных онлайн-ресурсах партии, так и в уличной агитации, касается темы продолжающейся войны РФ против Украины и поддержки украинского народа со стороны Европейского Союза. Но при этом на самом плакате нет не только осуждения развязанной Кремлем войны, но даже упоминания о России как агрессора.

На постере изображены президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые целуются на фоне руин и военной техники. Этот коллаж имеет подпись "фон дер Ляен и Зеленский", а со стороны него есть слова "разжигания войны".

Антиукраинский избирательный плакат FPÖ. Фото: X (Twitter)

Также избирательный плакат FPÖ отсылает к проблемам миграционного кризиса, пандемии коронавируса и изменению климата с намеком на неэффективность ЕС в реагировании на них. Большими буквами через весь плакат проходит "Остановить ЕС-безумие".

На такую предвыборную агитацию отреагировал посол Украины в Австрии Василий Химинец, назвав неприемлемыми эти манипуляции Партии свободы, которая подменила местами виновника и жертву и осквернила чувства украинцев.

«Австрийская Партия свободы очень сильно манипулирует такими плакатами, прежде всего, подменяя местами виновника и жертву. Отвратительная стратегия, когда чувства украинцев поносятся как жертв разгоревшейся Россией войны. Абсолютно неприемлемо!», — написал он в соцсети Х.

Выборы в Европарламент в Австрии пройдут 9 июня. Согласно последним соцопросам, австрийская Партия свободы лидирует в избирательных предпочтениях — за нее вызвались проголосовать 26% респондентов.

Напомним, в конце марта в Австрии задержан бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом (BVT) Эгисто Отт по подозрению в шпионаже в пользу России. Эгисто Отт находится под стражей в следственном изоляторе.

Прокуратура Вены расследует дело Эгисто Отта от 2017 года по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

По данным следствия, Отт передавал российским шпионам содержимое мобильных телефонов чиновников. Его бывший зять, который, как полагают, способствовал этому преступлению, также был арестован. В помещениях обоих задержанных были проведены обыски.

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