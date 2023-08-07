Почему адвокат Трампа призывает транслировать суд над бывшим президентом по телевидению

Джон Лауро, один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа по "делу 6 января", заявил, что "хотел бы увидеть", как судебный процесс над бывшим президентом транслируют по телевидению, став на сторону демократов в Палате представителей, которые просили разрешить камеры в зале федерального суда

Об этом пишет The Hill.

"Я лично хотел бы это увидеть", — сказал Лауро Шеннон Брим в эфире "Fox News Sunday". — Я уверен, что администрация Байдена не хочет, чтобы американский народ увидел правду. И они действовали в соответствии с этим, подав этот защитный ордер, который попытается скрыть важную информацию об этом деле от прессы”.

"Я шокирован тем, что все телеканалы еще не выстроились в очередь и не подали исковые заявления, возражая против этой очень широкой попытки администрации Байдена скрыть информацию от американского народа во время избирательного сезона", — продолжил он. — Американский народ имеет право знать. Конечно, Джо Байден не хочет, чтобы это произошло”.

На прошлой неделе Трамп не признал себя виновным по четырем федеральным обвинениям, вытекающим из его якобы попыток остаться у власти после проигрыша на выборах 2020 года. Специальный адвокат Джек Смит обратился к федеральному судье, ведущему дело Трампа, 4 августа вечером с просьбой выдать защитный ордер на доказательства, ссылаясь на угрозы в социальных сетях со стороны бывшего президента.

Лауро отметил, что на угрозы, о которых говорил Смит, Трамп ответил "политическим способом".

"В этом заключается проблема с политическим преследованием в политический сезон", — сказал Лауро. — Трамп политически реагировал на некоторых своих политических оппонентов. И администрация Байдена хочет, чтобы судья вынес постановление, которое не позволит печати получить важную информацию, которая может иметь отношение к этому производству”.

"Администрация Байдена хочет лишить всех американцев возможности узнать о том, что не является конфиденциальной информацией, о том, что касается этого дела, во время политического сезона", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну России против Украины за 24 часа.

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