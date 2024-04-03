Почему армия РФ атакует Белгородскую область авиабомбами – эксперт назвал причину

Оккупанты не менее 16 раз ударили авиабомбами по Белгородской области РФ.

Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что пилоты оккупационной армии России сбрасывают на территорию Белгородской области авиабомбы из-за проблем с техникой — она может быть изношена.

Такое мнение он высказал "24 Каналу".

По его словам, вражеская авиация работает в ударных темпах. Оккупанты могут сбросить на фронте до 200 авиабомб за несколько дней.

"Это свидетельствует о том, что техника не выдерживает нагрузки, что обслуживающие ее специалисты не делают всех соответствующих процедур. Ту нагрузку, которая есть в российской армии, не выдерживают ни техника, ни люди", — говорит Нарожный.

По его мнению, российские пилоты также могут быть истощены и совершать ошибки. Потому и "бьют" по территории Белгородской области собственными авиабомбами.

Напомним, оккупанты в последнее время регулярно атакуют Белгородскую область авиабомбы. Пока известно о минимум 16 атаках.

Гражданские Белгорода недовольны ситуацией в городе и безразличием Москвы к обстрелам.

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