Почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины: объяснение американского генерала

В США обеспокоены тем, что Россия может усилиться и на фронте в Украине, и на международной арене.

Президент США Джо Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины, потому что есть определенная "нерешительность" и "озабоченность", что Россия может усилиться.

Такое мнение высказал экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес в интервью Голос Америки.

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"Я сказал так, потому что никогда не слышал, чтобы президент или Конгресс сказали, что мы хотим победы Украины. Они говорят – мы с вами столько, сколько будет нужно. Что это значит? Думаю, что есть нерешительность. Мне очень трудно понять, почему они остановились. Считаю, что есть определенная обеспокоенность, что Россия может усилиться, хотя они за два года этого не сделали", — отметил он.

По его словам, в США не все политики и чиновники верят, что Россия может проиграть.

"Есть определенная неуверенность в том, что произойдет, если Украина победит, а режим Путина упадет. Что мы будем делать? К сожалению, есть некоторые люди здесь в Вашингтоне, Берлине и других столицах, которые не могут даже вообразить, что Россия может проиграть. Я имею в виду, что им придется отказаться от десятилетий своих убеждений о России – кто и что такое Россия", – пояснил он.

Напомним, генерал Годжес спрогнозировал, чего ожидать на фронте зимой.

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