Почему Байден разрешил бить дальнобойным оружием по России: детали от Reuters

В частности, на решение президента США повлияло вовлечение в войну солдат КНДР.

После долгого промедления действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разрешил Украине наносить дальнобойные ракетные удары по РФ. В частности, оказала влияние на решение победа Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.

Источники издания говорят, что победа Трампа "усилила давление на администрацию". Среди прочего именно это и заставило Байдена смягчить правила использования оружия и принять новые шаги помощи.

Также, по словам одного американского высокопоставленного чиновника и двух анонимных источников, Вашингтон расценил отправку солдат КНДР в Россию как "серьезную эскалацию, которая требует ответа". Именно поэтому разрешение на использование дальнобойного оружия стало сигналом для Северной Кореи о неприемлемости его военного сотрудничества с РФ, а также попыткой помешать российским войскам вытеснить ВСУ из Курской области.

Источник Reuters также предположил, что это решение администрации Байдена может повлечь за собой дальнейшую эскалацию конфликта. Впрочем, чиновник отметил, что Россия пока не приняла никаких мер против союзников Украины.

Напомним, стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России. Военный эксперт Валерий Рябых считает, что целями ВСУ для ударов станет, прежде всего, военная инфраструктура.

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