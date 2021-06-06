"Почему Берлин поставляет оружие Египту, а не Украине": лидер немецких "зеленых" раскритиковал свое правительство

Роберт Габек подчеркнул, что Берлин лишает Украину перспективы вступления в ЕС.

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Габек раскритиковал власти Германии из-за отказа предоставить Украине оружие.

Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.

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"Германия строит "Северный поток-2". Этот трубопровод затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Премьер-министры (регионов Германии) от блока ХДС и СДПГ выступают за отмену экономических санкций", — отметил Габек.

Габек подчеркнул, что Берлин лишает Украину перспективы вступления в ЕС.

"Наше правительство поставляет танки, ракеты и подводные лодки в Египет, который разжигает гражданскую войну в Йемене, где происходит огромная гуманитарная катастрофа. Но Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни старые внедорожники или приборы ночного видения", — сетует политик.

Габек согласился с мнением главы МИД ФРГ, что решение конфликта на Донбассе может быть достигнуто только дипломатическим путем, но считает, что "дипломатические усилия зашли в тупик".

В завершении он предложил, чтобы Германия сначала оказала поддержку Киеву хотя бы в разминировании.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловался, что Германия во время войны на Донбассе так и не помогла Украине летальной оружием, "хотя у нее есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудование и бронированная военная техника".

Также он заявил, что Франция и Германия не решились прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Перед этим официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин и в дальнейшем не будет поставлять вооружения в Украину.

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