Почему большинство украинских беженцев не вернутся из Польши — исследование

Значительная часть беженцев останется в Польше.

Значительная часть украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше, скорее всего, не вернутся домой, даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Это связано с их успешной интеграцией в польский рынок труда.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

После полномасштабного вторжения России Польша приняла около миллиона украинских беженцев. По оценкам Fitch, их присутствие положительно повлияло на рынок труда страны и стимулировало экономический рост. Аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится.

«Мы не видим, чтобы ситуация сильно изменилась, потому что они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Так что даже если завтра будет объявлено перемирие, мы не ожидаем, что многие украинские беженцы вернутся в Украину. Мы почти уверены, что значительная часть этих людей останется в Польше и будет способствовать развитию польского рынка труда, росту ВВП, а также других макроэкономических и фискальных показателей», — отметил в комментарии Reuters Милан Трайкович, аналитик Fitch Ratings по Польше.

Fitch прогнозирует, что экономический рост Польши составит 3% в 2025 и 2026 и 3,1% в 2027 году. В то же время, польское правительство ожидает роста на уровне 3,4%, 3,5% и 3,0% соответственно.

До полномасштабного вторжения в Польше проживало от нескольких сотен тысяч до миллиона украинцев.

Польские власти надеются, что экономический рост поможет стране преодолеть чрезмерный бюджетный дефицит, достигший в прошлом году 6,6% ВВП. Правительство обязалось снизить этот показатель до уровня ниже 3% к 2028 году.

