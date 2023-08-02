Почему Бразилия является главным противником расширения БРИКС — источники назвали причину

Бразилия сопротивляется присоединению новых членов в БРИКС — объединению крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Но обсуждение критериев приема, вероятно, нельзя избежать на саммите этого месяца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих бразильских чиновников.

Некоторые приветствуют эту группу, в которую входят Россия, Индия, Китай и Южная Африка, как противовес традиционным дипломатическим форумам, таким как G7. БРИКС принимает решение консенсусом, поэтому согласие Бразилии будет ключевым для любого расширения.

Китай, стремящийся усилить свое политическое влияние во времена торговой напряженности с Соединенными Штатами, уже давно настаивает на расширении членства в БРИКС. Россия, дипломатически изолированная из-за войны войны в Украине, также использует шанс привлечь к себе союзников.

Южная Африка, председательствующая в группе этого года, провела в июне встречу "Друзей БРИКС" с участием нескольких стран, стремящихся присоединиться к ней. По словам источников, даже Индия, долгое время опасавшаяся быстрого расширения, в принципе, может согласиться с этой идеей.

Однако в Бразилии обеспокоены тем, что группа потеряет свой статус, если в нее придут другие страны. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них подали официальные заявки, как это сделал Алжир в прошлом месяце.

"Расширение может превратить блок во что-то другое", — сказал бразильский чиновник, попросивший не называть его имени. "Позиция Бразилии касается сплоченности группы и сохранения нашего пространства в группе важных стран".

Двое из трех бразильских чиновников присутствовали на недавней встрече министров иностранных дел в Кейптауне, где обсуждался этот вопрос накануне саммита БРИКС 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Дипломатам было приказано вернуться к чертежной доске и разработать процесс принятия новых членов, приемлемый для всей группы. Без договоренности не ожидается, что этот вопрос будет решен на саммите этого месяца.

На группу БРИКС приходится более 40% мирового населения и около 26% мировой экономики, и она предлагает альтернативный форум для стран, находящихся вне дипломатических каналов, где, как считается, доминируют традиционные западные государства. Ее влияние и экономический вес побуждают все большее число стран присоединиться к ней.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило свою заинтересованность в быстром расширении, заявив, что Пекин "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, которые присоединятся к "семье БРИКС" как можно быстрее".

Россия заявила, что вопрос расширения будет одним из главных в повестке дня предстоящего саммита БРИКС. Президент РФ Владимир Путин не будет на саммите, поскольку ему грозит международный ордер на арест.

"Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своем намерении присоединиться к БРИКСу", — заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Индии не ответило на запрос о комментарии. Правительственный чиновник сообщил Reuters: "Индия имеет оговорку относительно расширения ... Если это должно произойти, то это должно произойти на основе консенсуса".

Южная Африка, первый бенефициар расширения БРИКС в 2010 году, теперь поддерживает включение новых членов, хотя президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что формула расширения требует более тщательного изучения и понимания.

Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять ведущую роль за пятью постоянными членами, сообщили источники в Бразилии.

По словам одного из бразильских чиновников, новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными членами, как в других международных организациях.

“Бразилии придется уступить в какой-то момент, потому что мы реалисты и не в нашей природе блокировать что-либо. Но это не пойдет нам на пользу», – сказал чиновник.

"В прошлом Бразилия спокойно позволяла Индии занять первое место в противостоянии экспансии", — сказал обозреватель БРИКС Оливер Штункель, профессор Фонда Гетулио Варгаса в Сан-Паулу. Но Индия, похоже, ослабила свое сопротивление, добавил он.

Индонезия является сильным кандидатом на присоединение к БРИКСу, учитывая ее региональную силу, растущую роль в мировой экономике и отсутствие глобальных противоречий, сказал Штункель.

И наоборот, включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии изменило бы динамику группы и усложнило бы сохранение влияния таких стран как Бразилия, подытожил он.

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