Почему до сих пор не убили Путина и когда это произойдет: объяснение экс-руководителя СВР генерала Маломужа

Несмотря на все меры безопасности, ликвидировать хозяина Кремля все же можно.

Физическая ликвидация президента РФ Владимира Путина станет возможной только тогда, когда спецслужбы западных государств получат достоверную информацию о планах Кремля нанести ядерный удар по территории Европы, США или одного из их ближайших союзников.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

По его словам, сейчас "задача так не стоит".

“Ни американцы, ни британцы, ни французы, ни немцы, ни, тем более, другие страны этого не планируют. Не потому, что не могут этого сделать. У них принципиально иная позиция. Они не пойдут на проведение террористической диверсионной акции против лидера такой страны как Россия. У них это четко закреплено законодательством", – уточнил Николай Маломуж.

Он отметил, что такой вариант можно рассматривать только как сценарий.

"Сейчас они так делать не будут, потому что США и НАТО не выгодно просто убрать Путина, [заменив] кого-то другого, более радикального", — сказал генерал, напомнив, что во время пригожинского мятежа западные спецслужбы предупредили, что Путин все же лучше по Пригожину.

Трудно ли убить Путина

Бывший глава СВР отметил, что вопросом личной безопасности Путина занимаются все российские спецслужбы, независимо от своего профиля. Причем, под контролем эти службы держат даже друг друга.

Однако, по мнению Маломужа, несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые охраной Путина, устранить его все же можно. Такая задача вполне по силам любой "большой" иностранной спецслужбе, если появится подтвержденная информация о планах Кремля нанести ядерный удар по территории Европы, США или кого-либо из их ближайших союзников в других регионах мира.

Для ликвидации Путина, по его словам, западным спецслужбам не понадобиться забрасывать в Россию какие-то диверсионные группы – задачи могут выполнить агенты, которые уже давно заведены в окружение российского диктатора.

Также в такой ситуации Запад может поддержать группу мятежников в окружении Путина, прямо не связанных с западными спецслужбами, но тоже желающих его устранить ради предотвращения ядерной войны.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что Россия рано или поздно нападет на страны НАТО. Одним из первых государств, вероятно, будет Литва.

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