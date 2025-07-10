Почему Дуда угрожает закрыть аэропорт в Жешуве для поставки оружия Украине: дипломат объяснил причины

Президент Польши Анджей Дуда грозится заблокировать транзит оружия для Украины через аэропорт Жешув-Ясенко / © wikipedia.org

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Экссоветник департамента ЕС и НАТО МИД Украины, президент Ассоциации офицеров резерва и ветеранов Владимир Джиджора считает, что угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть аэропорт в Жешуве, через который проходит большинство вооружений для Украины, скорее всего, направлены не на Киев, а к партнерам по Европейскому Союзу и НАТО и прежде всего.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

«Украинский МИД уже сделал заявление об отношениях Украины и Польши.

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Дипломат предположил, что это заявление скорее всего является попыткой Дуды продолжить свою политическую карьеру, а также обращением к партнерам по НАТО и ЕС. Он добавил, что союзники, возможно, недостаточно финансируют эксплуатацию польской инфраструктуры, нагрузка на которую «безумна».

Эти пути сообщения были построены в рамках инфраструктурных проектов ЕС, но сегодня неизвестно, планирует ли ЕС выделять средства для их восстановления и поддержки. Джиджора также отметил, что НАТО не занимается финансированием таких инфраструктурных объектов, потому что это «прерогатива ЕС».

Он добавил, что, возможно, заявление Дуды является «упреком в сторону того, что если эти объекты используются коллективно, то и соответственно финансироваться должны не из польского бюджета». Таким образом, это может быть попыткой привлечь к проблеме финансирования инфраструктуры, используемой для общих целей.

Напомним, Дуда пожаловался на Украину и союзников . Польский президент заявил, что помощь Польше «недооценивают» и пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве.

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