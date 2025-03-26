Почему Европа не хочет отправлять миротворцев в Украину: названы главные причины — Reuters

В ЕС все больше сомневаются в миссии тысяч военных в Украине.

В Европе ищут альтернативы отправке миротворцев в Украину, ведь сталкиваются с политическими и материально-техническими ограничениями, а также перспективой противодействия России и США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Пока Великобритания и Франция прорабатывали план отправки тысяч своих военных в Украину для обеспечения будущего прекращения огня, европейские дипломаты все больше склоняются к мнению, что следует сделать шаг назад.

"Они делают шаг назад по поводу своих наземных войск в Украине и пытаются переориентировать действия", — сказал европейский дипломат.

Еще один собеседник Reuters утверждает, что ныне идею по отправке войск считают "не очень привлекательной".

По словам источников агентства, в Европе ищут альтернативу миссии миротворцев по нескольким причинам:

политические и материально-технические ограничения Европы,

перспектива противодействия России и США

Как отметили анонимные чиновники, обсуждения на саммите "коалиции желающих" в Париже 27 марта будут сосредоточены на ряде вопросов. В частности, речь пойдет о военном усилении Украины для сдерживания будущих атак, способах контролировать прекращение огня в море и атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет отправлять свои войска в Украину для наблюдения за первоначальным прекращением огня. Это может произойти по достижении мира.