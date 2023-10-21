Почему Фицо не любит Украину: премьер Словакии долго держит личную обиду — Politico

В 2009 году возглавлявший тогда правительство Словакии Роберт Фицо пережил неприятные моменты во время так называемой российско-украинской "газовой войны".

Новый-старый премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед недавними парламентскими выборами предупредил, что в случае победы своей партии не отправит ни одного патрона для помощи Украине.

Как сообщает Politico, существует личная причина негативного отношения главы словацкого правительства к Украине.

Все связано с 2009 годом, когда премьер-министром Словакии был Роберт Фицо. Тогда, 7 января, давний спор между Россией и Украиной по поводу природного газа достиг апогея, и российский газ перестал поступать в ЕС через Украину. Это означало огромные трудности для Словакии среди зимы.

Прерывание газовых потоков стоило словацкой экономике примерно 100 миллионов евро в день, поскольку заводы тоже были вынуждены остановиться. Говорят, что отчаявшийся Фицо звонил и тогдашнему премьер-министру России Владимиру Путину, и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, пытаясь заставить их снова открыть газовые краны.

"Унижение" у Тимошенко

Как пишет Politico, ранним утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Киев для встречи с украинским правительством. А украинцы заставили их ждать. И ждать им пришлось очень долго.

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Встреча состоялась лишь через три часа после прибытия, и, к удивлению словаков, на ней присутствовали и журналисты. А перед камерами Тимошенко двадцать минут ругала Фицо за то, что он принял сторону Москвы в газовом споре.

"Для него это была совершенно неудобная ситуация. Было видно, как он краснеет от ярости. Это была катастрофа. Его унизили", – описал Politico неназванный высокопоставленный словацкий чиновник, вспоминающий события того времени.

Прием у Путина

Затем словаки вылетели в Москву, где в одном из роскошных залов Кремля их торжественно встретил Владимир Путин.

"После этого Фицо начал открыто занимать антиукраинские позиции. Он сказал, что мы не должны поддерживать украинцев, что Украине не нужны, что с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное”, – отметил словацкий политолог Александр Дулеба.

"Сюрприз" от Ющенко

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В то же время, это был не единственный просчет Киева во время газового кризиса. 16 января тогдашний президент Иван Гашпарович также прилетел в Киев, чтобы встретиться со своим коллегой Виктором Ющенко, который сообщил ему, что украинская энергетическая компания "Нефтегаз" может восстановить некоторые газовые потоки в Словакию. Во время встречи, на которой должно было быть заключено соглашение, глава "Нафтогаза" внезапно заявил обоим президентам, что восстановить газ не получится.

"Украинцам удалось унизить словацкого премьер-министра и президента", — описывал тогда ситуацию неназванный словацкий источник.

Хотя Тимошенко и Путин в конце концов договорились о прекращении газового кризиса, и 20 января газ снова начал поступать, горький привкус происходящего в Киеве остался.

"Определенные политические круги Словакии не доверяют украинцам", — прокомментировал словацкий источник.

Напомним, правительство Словакии решило не присылать больше помощи Украине после победы бывшего премьер-министра Роберта Фицо, имеющего пророссийские взгляды.

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