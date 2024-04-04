Почему Финляндия не отправит своих военных в другую страну: социолог объяснил причину

Если ситуация станет угрожающей для европейского континента то в Украину отправят ограниченное количество финских военных, отметил Арсений Свинаренко.

Переводить военную группировку с территории Финляндии в другую страну очень опасно.

Об этом социолог в Финском центре молодежных исследований Арсений Свинаренко сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для большинства финнов Россия – это угроза, то есть почти 80% финнов чувствуют то, что Россия пытается влиять на финскую политику и общество. Подавляющее большинство финнов озабочено тем, что делает Россия. Опыт прошлого подталкивает финнов быть не только обеспокоенными, но и готовиться к сценариям, которые могут стать реальностью: если что-то случится, и странам НАТО нужно будет использовать 5-ю статью НАТО и потребность в финских военных в другой стране, то, скорее всего, военное участие финнов вряд ли будет большим. Потому что основная угроза предполагается именно со стороны России и переводить значительные военные группировки с территории Финляндии в другую страну очень опасно для Финляндии.", – пояснил Свинаренко.

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По словам социолога, если ситуация станет угрожающей для европейского континента, то в Украину отправят ограниченное количество финских военных.

"Вероятно, это будут эксперты, которые смогут поделиться своими знаниями и опытом. Напомню, что у Финляндии большая граница с Россией, и с этой границы страны НАТО могут ожидать угрозы и действий со стороны России. Поэтому участие финской армии в операциях возле Украины или в Украине будет ограниченной", – добавил Свинаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб 3 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.