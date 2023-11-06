Почему Германия оттягивает решение передать Украине Taurus: Писториус назвал причину

Германия является второй страной по объему снабжения Украины оружием, напомнили в Минобороны страны.

В Министерстве обороны Германии считают, что дальнобойные ракеты Taurus не "изменят правила игры" в войне в Украине.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус во время конференции NATO Talk.

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Он добавил, что его страна еще не определилась с вопросом, предоставлять ли Украине ракеты. Причина, по его словам, есть сомнение, что это оружие поможет Киеву в войне против России.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, передавшие США, дальность 160 км, Taurus — 500 км, это совсем другая система", — заявил Писторус и напомнил, что Германия является второй страной по объему поставки Украине оружия.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передавать ракеты Taurus.

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