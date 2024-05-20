Почему гибель президента Ирана – это удар по России и Путину: аналитик объяснил важные детали

Гибель президента Ирана – это удар по России и диктатору Путину. Ибрагим Раиси был лидером клана, ориентировавшегося на особые отношения с РФ, был сторонником развития именно иранско-российского сотрудничества.

Об этом сообщил политический аналитик, публицист Виталий Портников.

"Ибрагим Раиси не является первой фигурой в руководстве Исламской республики Иран. Теократия в этой стране сформирована таким образом, что все принципиальные решения принимает национальный лидер аятолла Хаменеи, который является наследником основателя этого причудливого режима аятоллы Хомейни. Однако, вместе с этим, стоит напомнить, что президент Ибрагим Раиси считался одним из реальных кандидатов на место этого верховного лидера", — рассказал Виталий Портников.

Он также добавил, что Ибрагим Раиси был лидером клана, ориентировавшегося на особые отношения с РФ, был сторонником развития именно иранско-российского сотрудничества, в то время как многие другие представители теократического руководства Ирана настаивали на балансе между Россией, Западом и другими странами.

"Именно Ибрагим Раиси был тем президентом, который убеждал верховного лидера в необходимости поставки оружия в Россию, чтобы использовать Украину как полигон для Ирана. Таким образом, когда мы с мы видим иранские "шахеды" над собственными председателями или их аналоги, мы должны помнить вклад Ибрагима Раиси в поставку этого вооружения режиму Владимира Путина. Также следует сказать, что сам Путин прекрасно осознавал значение Раиси для сотрудничества между двумя тоталитарными государствами. В ночь, когда ожидали происходящего с вертолетом иранского президента, Путин собрал в Кремле специальное совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, представителей российских спецслужб и соответствующих ведомств, и пригласил на эту встречу посла Ирана в Москве. Столь российский президент был озабочен потерей лоббиста собственных интересов в Тегеране", — отметил Портников.

Отдельно он подчеркнул, что гибель Ибрагима Раиси – это удар по позициям Владимира Путина.

Напомним, что спикер президента России Дмитрий Песков сообщил, что Иран не позвал РФ на прощание с президентом Ибрагимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе.

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