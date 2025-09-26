Почему глава Пентагона срочно вызвал сотни генералов: в Bloomberg узнали

Пентагон / © Associated Press

Министр обороны США Пит Гегсет решил созвать экстренное совещание сотен американских генералов на следующей неделе, чтобы обсудить Национальную оборонную стратегию страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот срочный вызов раньше вызывал панику и недовольство среди военных. Потому что причины не сообщались. Как объясняет Bloomberg, спешка связана с угрозой «шатдауна» — прекращение государственного финансирования. Это происходит на фоне завершения финансового года.

Министр стремится собрать высшее командование до того, как финансирование командировок государственных служащих может быть прекращено. В то же время президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не разделяют обеспокоенность военных.

Трамп прокомментировал: «Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое»,

А Вэнс добавил, что в такой встрече «нет ничего необычного».

Ранее сообщалось, министр обороны США Пит Гегсет срочно приказал сотням генералов и адмиралов собраться на базе морской пехоты в Виргинии на следующей неделе — без объяснения причины. Даже высокопоставленные офицеры и их штабы не знают, чего ожидать, что вызвало беспокойство в военной среде.

