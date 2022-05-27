Зеленский — о странах ЕС, блокирующих шестой пакет санкций против РФ: "Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества?"

Зеленский — о странах ЕС, блокирующих шестой пакет санкций против РФ: "Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества?"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство, что из-за некоторых стран Евросоюз уже несколько недель не может ввести против России шестой санкций пакет.

Глава государства подчеркнул, что Кремль получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении в ночь на 27 мая.

Также читайте Арестович объяснил, почему угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда

"Вот просто взгляните на ситуацию сейчас. Сколько уже недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов . Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор разрешено иметь столько мощности, в том числе и во внутриевропейских процедурах? нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире", – сказал Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин устроил истерику "мировым жандармам" из-за заморозки активов. Комментируя замораживание активов РФ западными странами, глава Кремля заявил, что кража чужого никогда до добра не доводила, особенно тех, кто это делает.

Россияне штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях

Читайте также: