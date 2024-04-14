Почему Иран атаковал ракетами и дронами Израиль: ответил политолог

Израиль не был атакован с территории Ирана с 1979 года.

Целью ракетной и дроновой атаки Ирана по Израилю было запугать гражданское население.

Такое мнение высказал политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт 24 канала.

Он называет это "беспрецедентной атакой", поскольку Израиль не был атакован с территории Ирана с 1979 года. Политолог отметил, что длительное время в Израиле считали, что Иран не решится на такой удар.

"Ни один вред ни военной, ни гражданской инфраструктуре Израиля не был нанесен. Это прежде всего атака с целью запугивания гражданского населения – Иран играет в сложную психологическую войну ", – пояснил Пелливерт.

Несмотря на успех в сбыте воздушных целей, по его мнению, Израилю не удастся избежать прямого столкновения с Ираном.

"Иран – это страна, из которой происходит на Ближнем Востоке весь терроризм, направленный против Запада и, в частности, Израиля. Когда произойдет война, мы не знаем, однако то, что она будет – абсолютно несомненно ", — считает эксперт.

Напомним, украинский военный объяснил, почему мир мгновенно отреагировал на атаку по Израилю, а РФ разрешает убивать украинцев.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.