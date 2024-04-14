Почему Иран атаковал ракетами и дронами Израиль: ответил политолог

Израиль не был атакован с территории Ирана с 1979 года.
Целью ракетной и дроновой атаки Ирана по Израилю было запугать гражданское население.
Такое мнение высказал политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт 24 канала.
Он называет это "беспрецедентной атакой", поскольку Израиль не был атакован с территории Ирана с 1979 года. Политолог отметил, что длительное время в Израиле считали, что Иран не решится на такой удар.
"Ни один вред ни военной, ни гражданской инфраструктуре Израиля не был нанесен. Это прежде всего атака с целью запугивания гражданского населения – Иран играет в сложную психологическую войну ", – пояснил Пелливерт.
Несмотря на успех в сбыте воздушных целей, по его мнению, Израилю не удастся избежать прямого столкновения с Ираном.
"Иран – это страна, из которой происходит на Ближнем Востоке весь терроризм, направленный против Запада и, в частности, Израиля. Когда произойдет война, мы не знаем, однако то, что она будет – абсолютно несомненно ", — считает эксперт.
Напомним, украинский военный объяснил, почему мир мгновенно отреагировал на атаку по Израилю, а РФ разрешает убивать украинцев.
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