Почему Иран держит мир за горло через Ормузский пролив и не идет на уступки: анализ WP

Война в Иране

Несмотря на массированные удары и потерю ключевых лидеров, Иран отказывается от дипломатии. Главным козырем Тегерана остается Ормузский пролив, через который страна пытается обвалить мировую экономику быстрее, чем США нейтрализуют ее военную мощь.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Иран отказывается от дипломатии — какие причины

По словам источников, с началом четвертой недели боевых действий и усилением внимания США к глобальным энергетическим потокам Иран отвергает любые попытки найти дипломатический выход из конфликта, развязанного Соединенными Штатами и Израилем.

Вместо этого Тегеран наращивает атаки против соседних государств, рассчитывая, что сможет быстрее ударить по мировой экономике, чем администрация президента США Дональда Трампа сможет нейтрализовать этот эффект военными методами. Об этом анонимно сообщили иранский дипломат, двое европейских дипломатов и высокопоставленный чиновник из арабской страны.

Готовность Ирана не уступать также связана с его влиянием на Ормузский пролив, через который проходит примерно 20% мировых поставок топлива. Тегеран частично ограничил движение через этот ключевой маршрут, что вызвало колебания на энергорынках. В субботу Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум с требованием восстановить судоходство, пригрозив «уничтожить» энергетическую инфраструктуру страны в случае отказа.

По словам иранского дипломата, частичное перекрытие пролива призвано «сделать эту агрессию чрезвычайно дорогой для агрессоров».

«Мы сами против крупнейшей военной сверхдержавы в истории», — подчеркнул он.

По словам собеседников, иранские власти воспринимают контроль над проливом и способность противостоять ударам США и Израиля как краткосрочный успех. В то же время с ростом масштабов войны и угроз для критической инфраструктуры усиливается беспокойство относительно будущего восстановления страны.

Иран не испытывает давления для переговоров

«Пока режим существует, они могут создавать террор в регионе, влиять на международные рынки через цены на нефть и газ. Да, именно это они считают победой. Они не чувствуют давления для переговоров», — сказал один из европейских дипломатов, работающий в Персидском заливе.

По его словам, экономические последствия для США и их европейских союзников пока остаются «умеренными» и не достигли уровня, который заставил бы Вашингтон активнее продвигать переговорный процесс. В то же время подорожание энергоносителей уже вызывает беспокойство у США.

Еще до объявления ультиматума Пентагон усилил операции в районе Ормузского пролива, активизировав авиаудары и перебросив дополнительные ударные вертолеты. Восстановление судоходства силой предусматривает нейтрализацию иранских позиций, чтобы американские корабли могли сопровождать танкеры.

Минфин США в пятницу попытался успокоить рынки, сняв санкции с иранской нефти, которая уже была загружена на суда.

На прошлой неделе Катар и Оман обратились к Ирану с инициативой прекращения огня, придя к выводу, что даже значительное военное преимущество США и Израиля не позволит быстро сменить власть в стране. В ответ Тегеран заявил, что готов к диалогу только после прекращения атак.

Требования Ирана для прекращения огня

«Иран не согласится на преждевременное прекращение огня, как это было во время 12-дневной войны», — отметил иранский дипломат, имея в виду прошлогодний конфликт. Он добавил, что на этот раз Тегеран потребует гарантий «ненападения», в частности финансовой компенсации за ущерб.

Тот же дипломат призвал Трампа остановить войну до дальнейшей эскалации: «Это лишь начало того, как США могут погрязнуть в этом конфликте. Другого выхода нет».

По информации Пентагона, США и Израиль уже поразили более 15 тыс. целей на территории Ирана, уничтожив военную инфраструктуру, административные объекты и часть руководства. По данным иранского Минздрава, погибли более 1200 гражданских, среди них более 160 человек — преимущественно дети — в результате удара по школе.

В течение последней недели израильские атаки ликвидировали четырех высокопоставленных чиновников Ирана, в частности Али Лариджани — секретаря Высшего совета нацбезопасности, а также представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини.

Иран считает, что экономическое давление может заставить Трампа отступить

Конфликт распространился и на энергетическую инфраструктуру региона. После атаки на месторождение South Pars Иран ответил ударами по Катару, Саудовской Аравии и Кувейту, нанеся миллиардные убытки, в частности катарским газовым объектам.

«Мы все еще движемся по пути эскалации», — заявил Алан Айр из Middle East Institute. По его словам, иранское руководство считает, что экономическое давление может заставить Трампа отступить: «Иран еще не достиг своего эффекта и пытается повысить ставки».

Серия ликвидаций иранских чиновников также снижает готовность Тегерана к переговорам. Особенно это касается гибели Лариджани, у которого были каналы коммуникации с Западом и который мог сыграть роль посредника.

«Это проверка системы, которая должна пережить отдельных людей», — отметил один из дипломатов. В краткосрочной перспективе это создает напряжение, но «в долгосрочной — только усиливает сопротивление».

Тема неповиновения звучала и в заявлениях иранского руководства по случаю Навруза. Они выразили соболезнования погибшим, но пообещали поражение врагов.

Накануне праздника государственные медиа сообщили о трех казнях — одних из первых официально подтвержденных после заявлений Трампа об их предотвращении. Правозащитные организации раскритиковали эти действия.

Среди казненных — 19-летний Салех Мохаммади, член национальной сборной по борьбе, которого обвинили в нападении на полицию во время протестов.

«Новый год станет годом сильного удара по врагам Ирана», — заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, добавив, что страна «выйдет из этой бури сильнее».

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи обнародовал письменное заявление. С начала войны он не появлялся публично и, по оценкам американской разведки, мог получить серьезные ранения во время удара, в результате которого погиб его отец.

Последствия войны для Ирана

Несмотря на публичную риторику, руководство Ирана глубоко обеспокоено долгосрочными последствиями войны, отмечает бывший сотрудник американской разведки Реуэл Марк Герехт.

«Они всегда думают о внутренней политике и понимают уровень недовольства населения», — сказал он.

По словам Герехта, длительный конфликт может временно играть в пользу власти, но в конце концов обернется против нее.

«В долгой войне почти ничего не будет работать в Иране», — отметил он, предупредив, что масштабные разрушения могут вызвать новые волны протестов.

«Самый критический момент для них — не во время ударов, а тогда, когда они прекращаются», — подытожил экс-сотрудник разведки.

Война в Иране — последние новости

22 марта Иран ответил на ультиматум Трампа по разблокированию Ормузского пролива в течение 48 часов. Тегеран пообещал в случае ударов по своим электростанциям атаковать энергетическую, IТ и опреснительную инфраструктуру США в регионе.

Тегеран открыл Ормузский пролив для судоходства, за исключением «вражеских» кораблей, сообщило Reuters. Представитель Ирана в Международной морской организации Али Мусави заявил, что проход разрешен только при условии согласования мер безопасности с иранской стороной. Дипломат подчеркнул, что полная свобода навигации возможна только после прекращения внешней агрессии.

США готовятся к возможной наземной операции в Иране на фоне эскалации, разрабатывая сценарии для Пентагона по запросу Трампа. Как сообщает The Jerusalem Post, рассматривается возможность задержания иранских военных и захвата стратегического острова Харг, через который проходит 90% иранского экспорта нефти. После авиаударов по острову США могут начать наземную фазу или ограниченные рейды спецназа для контроля над ресурсами.