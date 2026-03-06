Почему Иран обстреливает всех вокруг: эксперт объяснил стратегию и цель Тегерана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи / © ТСН

Обстреливая всех вокруг, иранские власти действуют не хаотично, а подчиняют все шаги единой цели — сохранению режима. Главный страх Тегерана заключается в наземной операции США, которой пытаются избежать через максимальную эскалацию.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Деловая Столица» Вадим Денисенко.

Война в Иране — целью режима является сохранение власти

Причины массированных обстрелов, которые осуществляет Тегеран, вызывают много вопросов. Некоторые считают, что иранское руководство действует хаотично, однако не все согласны с такой оценкой.

«Почему Тегеран обстреливает всех, до кого может дотянуться? Сейчас превалирует мнение, что иранская власть — это хаотичный набор людей и идей. Но мне кажется, это если не полностью ошибочное, то явно преувеличенное утверждение», — считает Денисенко.

По его мнению, сейчас ключевая группа людей, принимающая решения в Иране, фактически сосредоточена на одной главной цели — сохранить власть.

«Это единственная цель, которой подчинены все их действия, а они, в свою очередь, сводятся к двум главным задачам: не допустить никаких протестов внутри и не допустить наземной операции«, — пояснил эксперт.

Как власти Ирана сдерживают протесты?

Во внутренней политике главной задачей для власти остается недопущение массовых протестов. Для этого государственный аппарат, по оценкам аналитика, использует два ключевых инструмента: запугивание и контроль за продовольственной ситуацией.

«В целом, пока власть в той или иной степени справляется с этими вопросами. Мы не видим уличных протестов и мы не видим мародерства. И первое, и второе возможно лишь в тот момент, когда в силу различных обстоятельств карательные органы отступают в сторону, а их квазизаменители (оппозиция, бандиты и т.д.) сознательно или бессознательно не могут или не хотят вмешиваться в ситуацию», — говорится в заметке Денисенко.

Он отметил, что пока делать окончательные выводы рано, однако сейчас репрессивный аппарат и система снабжения продовольствием функционируют без серьезных сбоев, а без их ослабления масштабная внутренняя революция маловероятна.

Раскол элит в Иране

Одним из факторов неопределенности остается потенциальный раскол среди иранских элит. В частности, внимание привлек отказ восьми участников собрания, которые должны были выбирать нового лидера Ирана, участвовать в процедуре, а также письмо из тюрьмы от одного из самых известных оппозиционеров.

«Но мы должны понимать — у режима есть два варианта сохранения власти: ничего не менять или под лозунгами единства страны возглавить тот процесс, который предлагает оппозиция: из тюрьмы — создать учредительное собрание и несколько переформатировать систему. Сейчас, похоже, это является главной дискуссией тех, кто имеет возможность принимать какие-то решения», — указал аналитик.

«Серые кардиналы» Ирана

Денисенко предполагает, что настоящие центры влияния в Иране стараются оставаться вне публичного внимания.

«Те, кого мы видим на вершине пирамиды, являются фигурами, которым многие среди очень условных „серых кардиналов“ отводят временный статус. Однако все мировые войны-революции показывают, что все эти расчеты невероятно условны», — говорится в заметке.

Иран пытается не допустить наземной операции

Что касается внешней политики, то, по мнению эксперта, руководство Ирана пытается любой ценой не допустить наземной военной операции, которая может представлять наибольшую угрозу для существования режима.

«Исходя из этой точки зрения, обстрелы всех соседей довольно логичны. Ведь, плюс-минус понятно, что месяц такой жизни заставит всех давить на США остановить войну«, — пояснил Денисенко.

Перед Вашингтоном стоит выбор: ограничиться воздушной кампанией в течение определенного времени или же пойти дальше и начать наземную операцию, которая будет иметь значительно более непредсказуемые последствия.

«Повторюсь, режим в Тегеране считает, что главная цель — сохранение в том или ином виде этого самого режима. А потому их ставка заключается именно на максимальной эскалации ради деэскалации», — акцентировал аналитик.

Война в Иране — прогнозы, что будет дальше

Денисенко оценивает, что эскалация конфликта может продолжаться еще как минимум несколько недель. Многое будет зависеть от интенсивности ударов по важным объектам на территории Ирана.

«Иранская верхушка теоретически может пойти на косметическое переформатирование системы ради сохранения власти и под гарантии США, если в рамках системы произойдет внутренний переворот, который будет предусматривать сохранение власти нынешними «серыми кардиналами». И главный лозунг будет «сохранение страны и недопущение иракского сценария». Не факт, что это произойдет, но пока это главный сценарий и для части правящей верхушки в Иране, и для США», — считает эксперт.

В то же время одним из ключевых факторов остается будущее иранской нефтегазовой отрасли. Именно контроль над ней является одним из главных мотивов конфликта, в частности со стороны США.

«Худшим развитием для всех является наземная операция. Это понимают в Иране и на это, похоже, весь расчет части иранских элит. Но, как известно, первый выстрел ломает все планы на войну. А тут уже прозвучали тысячи тех самых выстрелов», — резюмировал Денисенко.

Наземная операция — заявления Ирана и США

Напомним, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не боится наземного вторжения США и считает, что такая операция станет для Вашингтона «катастрофой». По его словам, Тегеран не видит смысла в переговорах с Белым домом и не планирует просить о мире. Арагчи также подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая, однако отказался раскрывать детали этой помощи в условиях войны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже «потерял все», в частности свой флот, поэтому потребности в наземном вторжении пока нет. Он назвал слова Тегерана о готовности к обороне бесполезными, отметив, что у США есть достаточно боеприпасов и ресурсов для продолжения ударов без привлечения сухопутных войск.