Почему Израиль не совершил наземную операцию в Газе и как это повлияет на помощь Украине — объяснение эксперта

Ближний Восток "горит" более двух недель, втягивая в противостояние разные страны. По оценкам экспертов, этот конфликт будет достаточно длительным. Однако это не снизит внимание к войне в Украине, а у Соединенных Штатов хватит ресурсов для оказания помощи.

Об этом рассказал директор центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире ТСН.

Наземную операцию поставил на паузу, скорее всего, давление Соединенных Штатов Америки. Но кроме этого это вопрос заложников, пленных. Поскольку мы знаем, что как минимум проходят переговоры вокруг части этих заложников, то на Израиль это давление достаточно серьезное”, — сказал эксперт.

"Израильские оценки, исходя из заявленных стратегических целей, то есть уничтожения всей инфраструктуры, политического руководства и управления ХАМАСа в Секторе Газы, говорят о том, что конфликт будет длительным", — отметил Семиволос.

Вопрос только в том, как это сделать, и ответ пока не сформирован, отметил он.

Часть оружия находится на складах Соединенных Штатов в Израиле. Ранее Израиль давал добро, что часть этих боеприпасов будет передана Украине. На данный момент, это оружие, которое находится на территории Израиля, будет использоваться непосредственно Израилем”, — рассказал эксперт.

"Об уменьшении внимания к Украине я могу процитировать Байдена словами о том, что Соединенные Штаты — большая страна и у нее хватит ресурсов для того, чтобы обеспечить безопасность и Украины, Израиля", — резюмировал Семиволос.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Почему Израиль не совершил наземную операцию и как теперь будут помогать Украине? | Игорь Семиволос

Напомним, Белый дом направит запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.

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