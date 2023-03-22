Почему Китаю важно, чтобы Россия не проиграла в войне — объяснение эксперта

Для Китая РФ важна прежде всего для стратегической конкуренции и для борьбы с Западом.

Китай имеет глобальные амбиции мирового доминирования путем подрыва позиции Запада, поэтому идет на сближение с Россией. При этом обе страны тяготеют к автократии.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал эксперт тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта.

По его словам, одним из объяснений сближения Китая и России является раздел мира между демократиями и автократиями, хотя и существуют другие варианты.

“Может быть и то, что для КНР очень важна РФ как партнер, в том числе для противодействия так называемой гегемонии Запада. Для Китая очень важно, чтобы РФ не проиграла, потому что в случае поражения Китай может забыть о своих амбициях по отношению к Тайваню, поскольку это будет означать, что международная среда нашла способ наказать военного преступника и агрессора. Для Китая, конечно, это будет уроком", – отметил эксперт.

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Кроме того, Юрий Пойта напомнил, что у Китая есть глобальные амбиции, в частности, достижение мирового доминирования в экономической, военной, технологической сфере. И, по словам эксперта, делать он это планирует "не только за счет собственного развития, но и за счет подрыва позиций Запада, США, а также позиций и принципов вообще международного права".

Пойта отметил, что анализ китайских документов, выступлений китайского высшего руководства в определенной степени отражает эти задачи.

"Поэтому для Китая РФ важна, в первую очередь, для стратегической конкуренции и для борьбы с Западом. Мы видим, что это сближение и это взаимодействие между Китаем и Россией значительно интенсифицируется”, — резюмировал он.

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