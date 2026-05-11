Почему Китаю выгодно завершение войны в Украине: объяснение политолога

Почему Китаю выгодно завершение войны в Украине / © Associated Press

Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире «Київ24»

Политолог Сергей Таран отметил, что сейчас Китай стремится к миру в мире даже больше, чем Россия. Китай зависит от мировой экономической стабильности, которой из-за войны в Украине и Иране сейчас нет.

На первый взгляд может показаться, что Китай — однозначный союзник России. Однако на самом деле это не так. Стратегически интересы Китая и России совпадают не во всем.

Совпадают они в том, чтобы Соединенные Штаты не были единственным сильным игроком в мире. В вопросе же стабильности мировых рынков интересы РФ и Китая сильно расходятся.

Пока Россия использует войны для устрашения других стран и попытки достичь своих интересов, Китай полагается на свою экономическую силу.

«Для Китая стратегическая цель — это все-таки мир. Но, конечно, на условиях Китая. А эти условия — доступ к западным рынкам, снятие ограничений с любой торговли технологиями», — говорит политолог.

Если Трамп сможет найти компромисс с Пекином в экономических вопросах, Китай может повлиять на завершение войны в Украине, в частности через давление на Путина.

Россия пришла к Китаю, чтобы закрыть «дыры» в войне

Напомним, что Россия смогла вернуться к активному восстановлению ракетных запасов только в прошлом году благодаря помощи Китая.

Как сообщил соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, китайская сторона передала РФ высокоценное оборудование для металлообработки, которое является критически важным для производства ракет.

Несмотря на это, из-за глобальной нехватки денег часть финансирования ракетной программы была перенаправлена на дроны, поскольку это направление легче масштабировать. Пока агрессор делает основную ставку именно на беспилотники, надеясь истощить Украину.

В частности, РФ активно развивает производственный центр «Алабуга», где наращивает выпуск БпЛА. Из-за дефицита собственных кадров к работе на этом объекте массово привлекают работников из разных стран мира.

